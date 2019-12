Actualidade

Os trabalhadores dos centros de férias da fundação INATEL vão iniciar uma greve de 24 horas esta terça-feira, reivindicando o cumprimento integral do Acordo da Empresa (AE) e aumentos salariais de 90 euros, com efeitos ainda este ano.

A paralisação inicia-se na terça-feira às 00:00 e termina na quarta-feira, à mesma hora.

"Esta greve tem a ver com dois aspetos fundamentais. Em primeiro com o acordo da empresa, que assinámos, o ano passado, pela primeira vez [...]. Neste momento, a fundação não está a cumprir com o que assinou. A segunda questão tem a ver com os aumentos salariais de 2019", apontou, em declarações à Lusa, a coordenadora da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (Fesaht), Maria das Dores Gomes.