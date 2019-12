Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje com uma descida de 0,62% para 5.236,59 pontos, em linha com as bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 caíram, quatro subiram e a Sonae Capital ficou inalterada em 0,76 euros.

A liderar as perdas ficou a NOS, que desvalorizou-se 1,63% para 4,82 euros.