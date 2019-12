PSD

O candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz defende a "opção natural" do apoio a uma eventual recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, no "pressuposto" de ser "uma força de moderação" e "retirar o país do impasse".

Na sua moção, com 92 páginas, Pinto Luz escreve que a recandidatura de Marcelo exige uma "vontade individual", admite ser "expectável" que volte a candidatar-se nas eleições presidenciais de 2021 e que a "opção natural" do partido seja apoiá-lo, embora com alguns "pressupostos", no "cumprimento dos seus poderes e obrigações constitucionais".

Esse apoio "será concedido no pressuposto de que o Presidente da República" seja "uma força de moderação na vida política nacional e dê um contributo decisivo para retirar o país do impasse".