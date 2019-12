Actualidade

O euro subiu hoje face ao dólar, pela quarta sessão, e ultrapassou a barreira dos 1,12 dólares, no mesmo dia em que a Rússia alertou para o acordo nuclear com o Irão, que corre o risco de "se desmoronar".

Pelas 18:02 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1212 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1180 dólares.

No entanto, o euro caiu em comparação com a libra e com o iene.