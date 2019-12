Actualidade

O treinador de futebol Jorge Jesus foi hoje condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem do Infante D. Henrique, numa cerimónia em que assumiu o "orgulho" por se ter tornado comendador.

"É com orgulho que eu hoje recebo esta condecoração. Sei o significado dela, sei quem era o Infante D. Henrique", afirmou o treinador do Flamengo, acrescentando: "Claro que não fomos nós - eu e a minha equipa técnica - que descobrimos o Brasil [...], também não fui eu que dei a independência, mas fomos nós que em 23 e em 24 de novembro conquistámos dois títulos no Brasil, vamos ficar também na história do Brasil."

A cerimónia decorreu no Palácio de Belém, em Lisboa, e contou com a presença da família do treinador, dos presidentes do Sporting, Frederico Varandas, do Benfica, Luís Filipe Vieira, e do Sporting de Braga, António Salvador, da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença.