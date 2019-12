Actualidade

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho vai estar operacional quando, em 06 de janeiro, as seleções de canoagem regressarem ao trabalho, rumo aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disse hoje o presidente da federação, Vítor Félix.

"Encontrámos um cenário de muita lama e muita sujidade e a nossa prioridade foram somente operações de limpeza para garantirmos os serviços mínimos para que os nossos atletas, no dia 06, no início do estágio das equipas nacionais, possam ter condições mínimas de treino", revelou, à agência Lusa.

Em função das cheias que afetaram gravemente a região do baixo Mondego, o CAR ficou submerso por uma camada de aproximadamente dois metros de água, com a federação e a autarquia a começarem agora a fazer uma avaliação dos prejuízos materiais.