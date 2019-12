Actualidade

O treinador do Flamengo, Jorge Jesus, admitiu hoje que mantém o objetivo de regressar ao futebol português, mas que o sucesso alcançado no Brasil torna agora "mais difícil" esse regresso.

"Vou regressar. Não sei quando, mas está mais difícil o meu regresso a Portugal", afirmou o técnico português, de 65 anos, em declarações após a cerimónia no Palácio de Belém na qual recebeu das mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Ordem do Infante D. Henrique.

Salientando a existência de um contrato válido com o Flamengo até junho e o apreço que encontrou entre os adeptos do clube do Rio de Janeiro, Jorge Jesus destacou igualmente a importância do "consenso" e do "carinho" alcançado entre os portugueses com esta experiência além-fronteiras.