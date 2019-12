Actualidade

A atividade da indústria manufatureira da China cresceu em dezembro, pelo segundo mês consecutivo, de acordo com dados oficiais divulgados hoje.

O índice dos gestores de compras (PMI, na sigla em inglês) fixou-se, em dezembro, em 50,2 pontos, indicou o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, este indicador sugere uma expansão do setor. Abaixo dessa barreira pressupõe uma contração da atividade. É tido como um importante indicador mensal do desenvolvimento da segunda maior economia do mundo.