Pelo menos sete pessoas estão desaparecidas e milhares fugiram para praias do sudeste da Austrália, devido aos incêndios florestais que estão a devastar o país, anunciaram hoje as autoridades.

Em conferência de imprensa, o chefe de governo do estado de Victoria, Daniel Andrews, disse estarem por localizar quatro pessoas, que se encontravam nas áreas onde vários fogos estão ativos no estado, no sudeste do país.

No município de East Gippsland, na fronteira com o estado de Nova Gales do Sul, ao qual pertence Mallacoota, cerca de quatro mil pessoas fugiram para as praias para escapar às chamas, numa das regiões mais turísticas da Austrália.