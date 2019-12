Actualidade

Macau importou dos países lusófonos, de janeiro até novembro, 776 milhões de patacas (cerca de 86 milhões de euros) em mercadorias, ou mais 7,4% em comparação com igual período de 2018, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Direção de Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC) referiu que o território exportou para o bloco lusófono, nos 11 primeiros meses do ano, bens no valor de um milhão de patacas (111 mil euros), uma queda de 94,8% em termos anuais homólogos.

No período entre janeiro e novembro passado, as importações de mercadorias, em termos globais, alcançaram 81,31 mil milhões de patacas (nove mil milhões de euros), uma descida de 1% em relação ao mesmo período do ano passado.