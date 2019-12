Actualidade

O principal advogado do ex-presidente da Nissan Carlos Ghosn mostrou-se hoje surpreendido com a saída do empresário do Japão, onde aguardava julgamento sob detenção domiciliária.

"É uma surpresa total. Estou perplexo", disse aos jornalistas Junichiro Hironaka, chefe da equipa de advogados de defesa de Ghosn.

Ghosn, 65 anos, escapou de Tóquio na segunda-feira, violando as condições da sua fiança, e encontra-se atualmente em Beirute.