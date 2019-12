Actualidade

O número de interrupções de gravidez por opção da mulher nas primeiras 10 semanas reduziu 4% em 2018 relativamente a 2017, indica um relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS) hoje divulgado que também revela "tendência decrescente" desde 2011.

De acordo com o documento, que tem como título "Relatório dos Registos das Interrupções da Gravidez - 2018", no ano passado foram realizadas 14.928 interrupções de gravidez ao abrigo do artigo 142.º do Código Penal que prevê cinco motivos de exclusão de ilicitude de aborto, sendo que o que o que teve mais registos foi o "por opção da mulher até às 10 semanas" com 14.306 casos, o que corresponde a 95,83% do total.

Também são considerados pela lei portuguesa "motivos de exclusão de ilicitude de aborto" o facto deste poder ser o "único meio de remover perigo de morte ou grave lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da grávida" (quatro casos - 0,03% face ao total), bem como "evitar perigo de morte ou grave e duradoura lesão para a saúde física ou psíquica da grávida" (87 casos - 0,58%).