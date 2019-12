Actualidade

O serviço de urgência Hospital Vila Franca de Xira "está a funcionar em pleno", garantiu hoje a administração desta unidade hospitalar, apontando que a solicitação para desviar temporariamente os doentes foi revertida de madrugada.

"Ontem [segunda-feira] à tarde existiu uma afluência muito significativa ao serviço de urgência, encontrando-se o nível de utentes internados igualmente muito elevado pelo que o hospital, em coordenação com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Do Tejo, solicitou ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que provisória e excecionalmente não enviasse mais utentes para o seu serviço de urgência", admite o Hospital Vila Franca de Xira, numa nota enviada à agência Lusa.

Mas, no mesmo comunicado, a administração desta unidade hospital do distrito de Lisboa, garante que hoje "o serviço de urgência do Hospital Vila Franca de Xira está a funcionar em pleno".