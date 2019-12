Actualidade

O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, considerou hoje que 2019 ficou marcado por "uma acentuada crispação política", com o poder e oposição a "posicionarem-se como inimigos políticos e não como adversários que devem coabitar em democracia".

Numa mensagem por ocasião do fim do ano, Evaristo Carvalho acusou o atual poder - apoiado pelo Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) e coligação PCD-UDD-MFDM - de levar a cabo "uma política de tudo para nós e nada para os outros", tendo "irradiado de todos os postos que tenham alguma percentagem de poder de decisão" os elementos pertencentes ao antigo partido no poder (Ação Democrática Independente).

O chefe de Estado são-tomense criticou mais uma vez o poder judiciário, que acusou de ter "orquestrado várias ações de perseguição judicial contra elementos afetos ao anterior executivo [de Patrice Trovoada], com propósitos de natureza inconfessável, em circunstâncias ilegais, humilhantes, no desrespeito dos direitos fundamentais previstos na Constituição".