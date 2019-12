Açores/Mau tempo

O Presidente da República considerou hoje que o restabelecer da "normalidade" na chegada de mercadorias às ilhas das Flores e do Corvo após a passagem do furacão Lorenzo é uma "prioridade" que tem seguido com o Governo dos Açores.

"O senhor presidente do Governo Regional [dos Açores] tem-me informado daquilo que tem sido feito", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, falando aos jornalistas na ilha do Corvo, onde hoje entra em 2020.

O chefe de Estado sublinhou que a partir de 10 de janeiro estará nos Açores um navio "especificamente vocacionado" para resolver "de forma mais eficaz" o problema do abastecimento de bens, produtos e materiais às ilhas do grupo ocidental da região, Flores e Corvo.