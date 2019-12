Actualidade

O Presidente da República chegou hoje cerca das 21:45 dos Açores (22:45 em Lisboa) ao jantar de fim de ano com a comunidade da ilha do Corvo, desejando que 2020 seja melhor em "muitos aspetos da vida de toda a gente".

"Cá estou eu. Cá estou eu", repetiu aos jornalistas, ao mesmo tempo que ia cumprimentando, uma a uma, as cerca de 150 pessoas que marcam presença esta noite no jantar na ilha do Corvo.

A visita do chefe de Estado chegou a estar em dúvida por causa do mau tempo, mas Marcelo Rebelo de Sousa aterrou ao começo da tarde na ilha mais pequena dos Açores, de onde emitirá, na quarta-feira, a mensagem de ano novo.