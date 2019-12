Actualidade

Os EUA anunciaram hoje o reforço do seu contingente militar no Iraque com "centenas de soldados", após as manifestações junto à sua embaixada em Bagdad em protesto contra uma ação militar no domingo que provocou dezenas de mortos e feridos.

Um responsável norte-americano, citado pela agência noticiosa AFP, referiu que os Estados Unidos já enviaram centenas de soldados para o Kuwait, país vinho do Iraque.

Previamente, Donald Trump tinha ameaçado o Irão ao referir que vai pagar um "alto preço" após milhares de manifestantes terem assaltado um setor da embaixada nos EUA em Bagdad aos gritos de "Morte à América".