Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, valorizou hoje a comunidade do Corvo, admitindo haver desafios na ilha mas também "vitórias", e pedindo que não se olhe para a ilha por um "pretenso exotismo".

Falando à agência Lusa e à RTP/Açores no jantar de ano novo na mais pequena ilha dos Açores, que recebe o Presidente da República, o governante declarou: "Oxalá que esta visita contribua para centrar as atenções não num pretenso exotismo de uma comunidade como a da ilha do Corvo, mas naquilo que é um facto fora do comum, que é a visita do senhor Presidente da República numa passagem de ano aqui à ilha do Corvo".

A comunidade corvina, "à semelhança de outras" por todos os Açores, "tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, tem as suas vantagens, tem as suas vitórias", prosseguiu o chefe do executivo açoriano.