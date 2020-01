Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apelou hoje para o "espírito de solidariedade" com as vítimas da violência armada no centro e norte do país, considerando que os autores destas incursões são pessoas "contrárias ao progresso" de Moçambique.

"Apelamos, por conseguinte, que continuemos a manter o espírito solidário que sempre nos caracterizou como moçambicanos, apoiando, sempre que possível, os nossos irmãos vítimas destas contingências", lê-se numa mensagem do chefe de Estado moçambicano alusiva ao novo ano.

Em causa está a violência armada em alguns pontos do norte e centro de Moçambique, especificamente em Cabo Delgado (norte), Sofala e Manica (centro), onde grupos armados têm protagonizado ataques contra viaturas civis, autoridades e aldeias.