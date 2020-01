Guiné-Bissau/Eleições

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros expressou hoje a firme intenção de Portugal colaborar com o novo Presidente eleito da Guiné-Bissau, incrementando a colaboração no quadro bilateral, e multilateral, com aquele país africano de língua oficial portuguesa.

Augusto Santos Silva falava à agência Lusa sobre o desfecho das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, que Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática, venceu à segunda volta, com 53,55% dos votos, segundo resultados provisórios divulgados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Em declarações à Lusa, Santos Silva salientou o "enorme civismo e maturidade democrática demonstrados pelo povo guineense nestas eleições presidenciais", notando que estas "são muito importantes porque fecham um ciclo político-eleitoral" que todos esperam que resulte na "estabilidade institucional da Guiné-Bissau".