O presidente do Governo dos Açores valorizou hoje as palavras do chefe de Estado sobre os açorianos na mensagem de ano novo, abordando Marcelo Rebelo de Sousa algumas das "lutas de todos os dias" dos habitantes na região.

"Na sua mensagem de ano novo, [Marcelo] teve oportunidade de referir vários aspetos que dizem muito aos açorianos, à nossa região, alguns que são lutas de todos os dias, e não apenas destas alturas", destacou Vasco Cordeiro, falando aos jornalistas na ilha do Corvo após a mensagem de ano novo do Presidente da República.

Para o chefe do executivo regional, há um "trabalho quotidiano" na região para superar desafios como o bem-estar da população, o desenvolvimento das pessoas e do arquipélago, e o combate a formas de exclusão, entre outros elementos.