O futebolista Jardel falhou hoje o primeiro treino do Benfica em 2020, devido a uma lesão muscular na coxa direita, num apronto que se realizou no Estádio da Luz com a presença de 21.819 espetadores.

Esta primeira sessão de trabalhos do novo ano do campeão nacional teve direito a fogo de artifício e a honras do voo da águia, como se de um jogo se tratasse.

Com o primeiro anel completamente lotado, os jogadores subiram para o relvado pelas 17:40. Apesar de não ter participado na sessão de trabalhos, o capitão Jardel, com o pé direito, cruzou a linha lateral e foi o primeiro a entrar em campo. Ao lado seguia o treinador Bruno Lage e atrás todo o restante plantel.