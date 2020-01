Actualidade

O novo imperador japonês, Naruhito, desejou hoje um ano pacífico e sem desastres naturais para o Japão, na primeira mensagem de Ano Novo desde que assumiu o trono de Crisântemo.

O novo soberano, de 59 anos, tornou-se no 126.º imperador do Japão em 01 de maio passado, no dia seguinte ao pai, Akihito, de 85 anos, ter abdicado, uma decisão inédita nesta dinastia de mais de dois séculos.

É uma tradição nesta época o imperador saudar o povo a partir de uma das varandas do palácio imperial e proferir algumas palavras.