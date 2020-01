Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno positivo, com o seu principal índice, o PSI20, a subir 0,48% para 5.239,19 pontos.

Na terça-feira, o índice PSI20 encerrou a última sessão do ano a perder 0,43% para 5.214,14 pontos.

Das 18 cotadas no principal índice nacional, o PSI20, 13 desceram e cinco subiram, com a bolsa portuguesa a fechar no vermelho, à semelhança das principais congéneres europeias, à exceção de Frankfurt e Milão que estiveram fechadas.