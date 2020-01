Actualidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) contabilizou desde o dia 20 de dezembro e até ao final do dia de quarta-feira 2.950 acidentes rodoviários, que causaram 10 vítimas mortais e 50 feridos graves.

De acordo com os dados divulgados hoje à agência Lusa, nas últimas 48 horas da operação "Natal e Ano Novo" não se registaram acidentes rodoviários com vítimas mortais.

No âmbito desta operação, que teve início em 20 de dezembro e termina no próximo domingo, a GNR fiscalizou 56.946 veículos até ao final do dia de quarta-feira, tendo sido detetados 475 com uma taxa de alcoolemia considerada crime, ou seja, igual ou superior a 1,2 gr/l.