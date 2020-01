Actualidade

O atendimento a crianças nas urgências do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém (Setúbal), voltou a funcionar hoje de manhã, após uma interrupção por falta de médicos na passagem de ano, segundo o responsável hospitalar.

"O serviço já está a funcionar dentro da normalidade desde as 08:00 de hoje, depois de termos tido 48 horas de escalas não cobertas devido à falta de médicos", disse à agência Lusa o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), Luís Matias.

O serviço foi hoje retomado no HLA, situado no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, "com uma médica de medicina geral e familiar que está a fazer urgência", indicou o responsável.