Um corpo carbonizado foi encontrado na quarta-feira numa autocaravana incendiada junto à barragem de Odivelas, no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte, na quarta-feira, às 17:55, através de um alerta de um popular, a GNR "teve conhecimento de que se encontrava uma autocaravana incendiada junto à barragem de Odivelas com um corpo carbonizado lá dentro".

Na sequência do alerta, uma patrulha do Posto de Ferreira do Alentejo da GNR deslocou-se ao local e confirmou a existência de uma autocaravana de matrícula holandesa incendiada num caminho de terra junto à barragem e com um corpo carbonizado.