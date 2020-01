Actualidade

White Haus, Meera e Whales são as primeiras confirmações das Novas Quintas, concertos mensais dedicados à nova música portuguesa do Teatro Aveirense, em Aveiro, para este ano, foi hoje anunciado.

O ano arranca com White Haus já este mês, no dia 09, seguindo-se depois os Meera em fevereiro, a 06, e os Whales em março, a 12, na Sala Estúdio do Teatro Aveirense, no âmbito das Novas Quintas, de acordo com a organização da iniciativa, num comunicado hoje divulgado.

White Haus é o alter-ego do DJ, músico e produtor João Vieira, vocalista dos X-Wife. Enquanto White Haus, João Vieira editou um EP, em 2013, e três álbuns. O mais recente, "Body Electric", foi editado em outubro.