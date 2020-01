Guiné-Bissau/Eleições

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o vencedor das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, mostrando a intenção de aumentar a cooperação com aquele país africano lusófono.

"O Presidente da República reiterou a afirmação da firme intenção de Portugal colaborar com o novo Presidente eleito da Guiné-Bissau, incrementando a colaboração no quadro bilateral, e multilateral, com aquele país africano de língua oficial portuguesa", lê-se numa nota colocada no site da Presidência portuguesa.

Marcelo "falou hoje ao telefone com Umaro Sissoco Embaló, a quem felicitou pelos resultados nas eleições presidenciais na Guiné-Bissau, ontem [quarta-feira] anunciados pela Comissão Nacional de Eleições deste país irmão", lê-se ainda na nota.