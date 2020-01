Óbito/Benjamim Pereira

O funeral do antropólogo Benjamim Pereira, um dos fundadores do Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa, realiza-se na sexta-feira, às 15:00, em Carreço, Viana do Castelo, anunciou hoje a Associação Portuguesa de Antropologia (APA).

De acordo com um comunicado divulgado pela presidente da APA, Clara Saraiva, o corpo do antropólogo, de 91 anos - que faleceu ao fim da tarde de quarta-feira num hospital de Viana do Castelo - estará a partir de hoje à tarde na capela mortuária de Carreço, localidade de onde é natural.

Benjamim Pereira foi uma "pessoa incontornável na história da antropologia portuguesa, e o 'último dos moicanos' do grupo fulgurante que criou os Centros de Investigação em Antropologia e o Museu de Etnologia", sublinha a responsável, num comunicado.