Guiné-Bissau/Eleições

O académico e especialista em estudos africanos Fernando Jorge Cardoso apontou hoje a dissolução da Assembleia Nacional como o cenário "mais provável" na Guiné-Bissau após a eleição de Umaro Sissoco Embaló como Presidente da República.

"A hipótese mais provável é o Presidente [eleito] tomar posse e dissolver a Assembleia Nacional, alegando um conjunto de argumentos que não precisa de provar porque ele tem esse poder", disse Fernando Jorge Cardoso.

O professor universitário analisava, em declarações à agência Lusa, à segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, realizada no domingo, e cujos resultados deram a vitória a Umaro Sissoco Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), com 53,55% dos votos.