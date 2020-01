Actualidade

A Câmara Municipal de Vagos vai investir 3,55 milhões de euros na reabilitação do Palacete do Visconde de Valdemouro, antigo edifício dos Paços do Concelho, que atualmente alberga o Museu do Brinquedo, foi hoje anunciado.

"Queremos transformar o Palacete do Visconde de Valdemouro no espaço cultural de referência do concelho de Vagos", disse à Lusa o presidente deste município do distrito de Aveiro, Silvério Regalado.

A grande novidade da empreitada de reabilitação será a construção de um anfiteatro com capacidade para 360 pessoas e uma profundidade de palco capaz de receber os mais variados espetáculos.