Actualidade

A consultora imobiliária Cushman & Wakefield (C&W) disse hoje que em 2019 abriram 60 novos hotéis em Portugal e que até 2023 estão previstos mais 180.

Em apresentação hoje aos jornalistas do balanço e perspetivas do mercado imobiliário em Portugal, a C&W indicou que no ano passado abriram 60 novos hotéis, num total de 3.700 quartos, mais 17% do que em 2018.

Da totalidade dos novos quartos de 2019, metade (52%) foram em hotéis de cinco estrelas, caso de Savoy Palace (Funchal, Madeira), Pestana Blue Alvor (Portimão, Algarve) e Verde Mar & Spa (Ribeira Grande, Açores).