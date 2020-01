Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje perante representantes da justiça que é essencial haver um relacionamento "são e fecundo e profícuo" entre instituições do Estado.

"Nós sabemos a importância da justiça na definição da nossa democracia e sabemos como o relacionamento institucional são e fecundo e profícuo entre os órgãos e as instituições do Estado é essencial à consecução desse desiderato", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa.

O chefe de Estado falava numa cerimónia em que recebeu cumprimentos de ano novo por parte dos presidentes do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas, da procuradora-geral da República e da Provedora de Justiça.