Euro2020

A seleção portuguesa de futebol, campeã europeia em título, vai ficar em Budapeste durante o Euro2020, disse hoje à agência Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Segundo fonte da FPF, a seleção portuguesa tem chegada prevista a Budapeste para o dia 11 de junho, cinco dias antes do primeiro jogo na fase de grupos do Euro2020, ainda com adversário a determinar, que vai sair das equipas que disputam o 'play-off'.

A seleção portuguesa, orientada por Fernando Santos, vai jogar duas partidas na capital da Hungria, a primeira com um adversário a determinar no dia 16 de junho, e a segunda com a campeã mundial França, no dia 24 de junho.