PSD

As candidaturas à presidência do PSD de Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz foram hoje formalmente aceites pelo Conselho de Jurisdição Nacional do partido, disse à Lusa o secretário-geral adjunto Hugo Carneiro.

De acordo com o cronograma e regulamento das eleições diretas e do 38.º Congresso, terminava hoje o prazo para a publicação das candidaturas a presidente do PSD e das respetivas Propostas de Estratégia Global, o que aconteceu a meio da tarde no site www.psd.pt.

Contactado pela Lusa, o secretário-geral adjunto do PSD Hugo Carneiro confirmou que o órgão jurisdicional do partido validou hoje as três candidaturas entregues.