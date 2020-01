Actualidade

O ator, encenador, autor e figurinista Norberto Barroca morreu hoje, 02 de janeiro, aos 82 anos, informou a Câmara Municipal da Marinha Grande, que decretou luto municipal.

Norberto Barroca nasceu na Marinha Grande em 1937 e tinha formação em Arquitetura e História, mas notabilizou-se sobretudo pela múltipla atividade teatral enquanto ator, declamador, encenador, cenógrafo, figurinista, professor e autor.

Oriundo do teatro universitário, Norberto Barroca estreou-se profissionalmente no teatro no Grupo Fernando Pessoa, em 1960.