Óbito/Benjamim Pereira

O Presidente da República lembrou hoje Benjamim Pereira, que morreu na quarta-feira, aos 91 anos, em Viana do Castelo, como um "notável etnólogo", destacando o contributo desta "figura pioneira" para a criação e desenvolvimento do Museu Nacional de Etnologia.

"Benjamim Pereira muito contribuiu para a criação e desenvolvimento do Museu Nacional de Etnologia e para o desenvolvimento da disciplina no nosso País, da qual foi figura marcante e pioneira e cujo papel foi reconhecido em 2001 pelo então Presidente Jorge Sampaio, que o agraciou com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito", destacou Marcelo Rebelo de Sousa, numa breve nota de pesar divulgada no 'site' da Presidência da República.

"O Presidente da República apresenta sentidas condolências à família e amigos de Benjamim Pereira, o notável etnólogo", referiu a mesma nota.