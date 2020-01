Actualidade

A circulação do Metro do Porto entre o Estádio do Dragão e a Trindade está interrompida por tempo indeterminado, depois de uma composição ter avariado e uma das cabines ter descarrilado, confirmou à Lusa fonte da empresa.

Segundo a fonte, ainda não há qualquer previsão para a retirada da composição e para o restabelecimento da circulação, estando a decorrer trabalhos no local.

Na sequência deste incidente, duas pessoas tiveram de ser assistidas, depois de terem ficado "assustadas", não tendo sofrido qualquer ferimento.