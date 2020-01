OE2020

O presidente do PSD, Rui Rio, revelou hoje que divulgará na terça-feira a posição do partido em relação à proposta de Orçamento do Estado para 2020 apresentado pelo Governo socialista.

O líder do partido indicou que a posição do PSD será oficializada depois das "pequenas jornadas parlamentares" do PSD agendadas para terça-feira, na Assembleia da República, sobre o documento.

Rui Rio irá encerrar os trabalhos no final do dia e considerou hoje que "esse é o momento ideal para o PSD fazer a sua análise aprofundada e dizer oficialmente aquilo que vai ser a sua posição de voto na generalidade no fim da próxima semana".