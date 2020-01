Actualidade

A cidade brasileira do Rio de Janeiro recebeu 2,9 milhões de pessoas durante as celebrações da passagem de ano, sendo que 1,7 milhões eram turistas, um número recorde, de acordo com a Prefeitura daquela região.

Aquela que é a maior festa de ano novo a céu aberto do Brasil recebeu 80% de turistas nacionais e 20% estrangeiros, em toda a cidade.

Segundo uma sondagem realizada pela Riotur, empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, entre os visitantes brasileiros, 29,6% eram provenientes de São Paulo, 14,1% de Goiás com e 12,5 de Rio Grande do Sul.