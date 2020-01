Actualidade

O PAN solicitou hoje ao Governo o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sobre a construção de um hotel junto ao mar, na Praia da Memória, em Matosinhos, que tem gerado contestação devido à sua localização.

"No site da Agência Portuguesa do Ambiente não encontramos qualquer informação sobre o parecer positivo para esta construção, pelo que já o solicitamos ao Governo. Tendo em conta a sua relevância no licenciamento deste hotel, localizado numa zona de elevado risco face aos efeitos futuros das alterações climáticas, exige-se que esta informação seja pública", defendeu a deputada Bebiana Cunha, citada num comunicado enviado às redações.

Na nota, o partido lembrou que esta empreitada, na linha de praia, foi aceite à luz do anterior Plano Diretor Municipal (PDM), tendo os esforços da câmara para a sua relocalização sido "infrutíferos".