Actualidade

A Metro do Porto recorreu a uma composição para fazer os percursos entre as estações da Trindade e do Heroísmo, minimizando os efeitos da interrupção da circulação provocada pelo descarrilamento de uma cabine em Campanhã, disse fonte da empresa.

As linhas A, B, C, E e F têm a circulação interrompida entre o Estádio do Dragão e Campanhã desde as 18:48, depois de "uma composição ter avariado e uma das cabines ter descarrilado", confirmou à Lusa fonte da empresa.

No sentido de "minimizar os efeitos da paragem forçada da circulação, ocorrida em hora de ponta, a empresa está a recorrer a uma composição para, a partir da Trindade, transportar quem segue no sentido Estádio do Dragão, transportando os utentes até à estação do Heroísmo, a última antes de se chegar a Campanhã", acrescentou a fonte.