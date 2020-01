Actualidade

Quatro documentários sobre política marcam o arranque do Cineclube da Casa do Brasil de Lisboa, no dia 08, para ajudar a formar públicos e a refletir sobre o Brasil atual, disse à agência Lusa a impulsionadora do projeto.

A programadora brasileira Lídia Ars Mello, atualmente a fazer um pós-doutoramento sobre cinema político brasileiro contemporâneo, propôs à Casa do Brasil em Lisboa a criação de um cineclube, aproveitando aquele espaço ter um grande contacto com a comunidade brasileira imigrante em Portugal.

"Pode ser um momento para discutir as atividades da associação de imigrantes, que é a Casa do Brasil, através do cinema", disse a investigadora, desenhando uma programação que contará em janeiro apenas com filmes políticos, "em função da situação que o Brasil está passando atualmente, a nível político".