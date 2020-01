Actualidade

Quinze a 20 pessoas invadiram na noite de quinta-feira os balneários de um pavilhão de Matosinhos, ameaçando e agredindo um número indeterminado de jogadores de futsal, disseram hoje fontes da PSP e do Leixões Sport Club.

Uma fonte do Leixões afirmou que se trata de atletas de futsal do clube, que treinavam no pavilhão municipal da Biquinha, em Matosinhos.

Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o incidente ocorreu pelas 22:40 e os suspeitos, que aparentam entre 17 e 25 anos de idade, puseram-se em fuga.