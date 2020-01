Óbito/Norberto Barroca

O funeral do ator e encenador Norberto Barroca, que dirigiu o Teatro Experimental do Porto, realiza-se no sábado, a partir das 14:00, na Marinha Grande, anunciou hoje a Câmara Municipal da Marinha Grande.

Segundo o comunicado da autarquia, o corpo do encenador, ator e arquiteto de 82 anos, que morreu esta quinta-feira, está a partir da tarde de hoje no Teatro Stephens, espaço onde Norberto Barroca viu as primeiras peças de teatro e ao qual sempre ficou ligado, profissional e sentimentalmente, como chegou a afirmar.

As cerimónias fúnebres decorrem no sábado, a partir das 14:00, na Igreja da Marinha Grande, seguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da cidade.