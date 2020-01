Actualidade

O presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, exigiu hoje o fim da escalada de violência no Iraque, na sequência da morte do general Qassem Soleimani, num ataque aéreo norte-americano ao aeroporto de Bagdad.

"O ciclo de violência, provocações e retaliações a que temos vindo a assistir nas últimas semanas no Iraque tem de acabar. Tem de se evitar uma maior escalada a todo o custo. O Iraque continua a ser um país frágil. Demasiadas armas e milícias estão a atrasar o processo de regresso a uma vida normal por parte dos cidadãos iraquianos", lê-se em comunicado.

Segundo Charles Michel, "o risco é o de um aumento da violência em toda a região e o surgimento de forças obscuras de terrorismo que se alimentam, por vezes, de tensões religiosas e nacionalistas".