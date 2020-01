Actualidade

O filme "Macau 20 anos", de Carlos Fraga, abre, na terça-feira, a sétima edição da extensão a Macau do DocLisboa, em mais uma iniciativa organizada pelo Instituto Português do Oriente (IPOR), foi hoje anunciado.

Até 11 de janeiro vão ser exibidas nove obras de realizadores portugueses, apresentadas no 16.ª edição do Festival Internacional de Cinema DocLisboa 2018, indicou em comunicado o IPOR.

Além destas nove obras de cinema documental, serão também apresentadas duas produções locais, "uma no âmbito da colaboração com a Creative Macau e uma outra sobre os 20 anos de Macau após a transição" da administração do território de Portugal para a China, em 20 de dezembro de 1999, referiu.