Actualidade

O Salão Brazil, sala de espetáculos em Coimbra, começa 2020 com concertos de Paus, The Legendary Tigerman, Lavoisier e Venga Venga, foi hoje anunciado.

Da programação para o início de 2020, o Salão Brazil, gerido e programado pelo Jazz ao Centro Clube (JACC), destaca a apresentação do novo disco de Paus, bem como o regresso The Legendary Tigerman à sua cidade, com "Metronomy apresenta: One Man Band Tour".

No dia 11, a sala na baixa de Coimbra recebe uma noite programada por Com Certos Músicos, com "três nomes emergentes da música portuguesa": Granjo, Gypos e Cancro.