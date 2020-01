Actualidade

O compositor Nuno Côrte-Real lança hoje no mercado um novo álbum de música clássica, com composições que tomam por base o cante alentejano e músicas tradicionais portuguesas.

O concerto de lançamento do álbum duplo realiza-se no domingo, no Cineteatro Municipal de Serpa, no distrito de Beja, onde Nuno Côrte-Real irá dirigir o Ensemble Darcos, acompanhado pelo Coro Ricercare e o maestro Pedro Teixeira, que participam no projeto.

"A música tradicional portuguesa é muito rica, tem uma grande variedade melódica e é importante que, dentro da música clássica, se possa trabalhar nela também", afirmou à agência Lusa Nuno Côrte-Real, que fez arranjos para coro e instrumentos de melodias tradicionais.